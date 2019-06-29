Основная сессия ЦТ-2019 подходит к завершению. Сегодня абитуриенты сдают тестирование по географии

В бланках с заданиями 50 вопросов. На их решение дается полтора часа. Минимальное количество баллов по предмету, которое будет засчитано при приеме в вузы, 25. У абитуриентов, которые не смогут прийти на испытание по уважительной причине, есть возможность написать тест в один из резервных дней. Напомним, регистрация открыта до 2 июля включительно.