Основной площадкой православного фестиваля "Покровская радость" станет Дворец культуры МТЗ

В Минске стартует православный фестиваль "Покровская радость". Сегодня торжественное открытие форума. Став уже традиционным, он в течение двух недель представит посетителям обширную программу из сотни мероприятий. Это выставки и концерты, спектакли и просветительские лекции, встречи со священниками, православными психологами, медиками и педагогами, мастер-классы по различным ремеслам и традиционная ярмарка-продажа.



"Покровская радость" - фестиваль международный. Его участники - представители восьми стран. Основной площадкой форума станет Дворец культуры Минского тракторного завода.