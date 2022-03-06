Основной закон закреплен - впереди работа по приведению национального законодательства к нормам обновленной Конституции

Подготовка к референдуму сопровождалась масштабным общественным обсуждением. Белорусы были вовлечены в процесс написания Основного закона страны и стали полноценными соавторами Конституции. Состоялся открытый диалог общества и власти. Он продолжится и дальше, ведь впереди большая работа по приведению в соответствие национального законодательства к нормам обновленной Конституции.