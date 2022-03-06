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Основной закон закреплен - впереди работа по приведению национального законодательства к нормам обновленной Конституции
Подготовка к референдуму сопровождалась масштабным общественным обсуждением. Белорусы были вовлечены в процесс написания Основного закона страны и стали полноценными соавторами Конституции. Состоялся открытый диалог общества и власти. Он продолжится и дальше, ведь впереди большая работа по приведению в соответствие национального законодательства к нормам обновленной Конституции.
Белорусы - полноценные участники всех политических процессов в нашей стране. В том числе этому будет способствовать Всебелорусское народное собрание как основной орган народовластия, где представители трудовых коллективов, парламентарии, депутаты местных советов и представители исполнительной власти будут вместе формировать траекторию развития страны.
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