Брестская крепость, Каменецкая башня, Несвижский замок - и все это в миниатюре. Основные достопримечательности Беларуси можно увидеть в столичном музее "Страна мини". Всего там около 30 экспонатов - как существующие, так и исчезнувшие архитектурные объекты. Часть экспозиции представлена в виде макетов, другие можно увидеть через очки виртуальной реальности. Кстати, все экспонаты интерактивные: посетители могут выбрать режим "день" ли "ночь". В макетах гаснет свет, а в окнах дворцов и замков зажигаются огни.



Осуществить зкспресс-путешествие по Беларуси можно вместе с экскурсоводом или воспользовавшись аудиогидом. Для этого надо скачать мобильное приложение музея.



