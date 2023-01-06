Основные традиции празднования Рождества перечислил священник

Православные верующие7 января отмечают Рождество Христово.Этот день издавна наполнен уникальными традициями, обычаями и символами. О некоторых из нихрассказалсвященник, председатель молодежного отдела Минской епархии Михаил Стреха. Слова священника приводит sb.by.

Должна ли стоять в доме елка на Рождество?

В традициях Рождества есть праздничная елка. Это пришло к нам из средневековой Германии. Есть одно придание, которое гласит, что немецкие племена поклонялись богу Тору. Ему посвятили большой дуб, который символизировал силу. Святой Бонифаций срубил тот дуб, а когда он падал, то сломал все деревья, кроме ели. Так елку и стали считать самым сильным деревом, потом стали ее украшать. И уже ближе к XIX веку эта традиция начала распространяться.

Самое главное, по словам священника, то, что в Рождество нельзя совершать грехи. Священник также назвал нежелательным гадать или проводить какие-либо обряды и гадания. "В этот день нужно готовить себя к встрече с Христом на богослужении", - добавил Михаил Стреха.

Что должно быть на рождественском столе?

