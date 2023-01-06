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Основные традиции празднования Рождества перечислил священник
Православные верующие7 января отмечают Рождество Христово.Этот день издавна наполнен уникальными традициями, обычаями и символами. О некоторых из нихрассказалсвященник, председатель молодежного отдела Минской епархии Михаил Стреха. Слова священника приводит sb.by.
Должна ли стоять в доме елка на Рождество?
В традициях Рождества есть праздничная елка. Это пришло к нам из средневековой Германии. Есть одно придание, которое гласит, что немецкие племена поклонялись богу Тору. Ему посвятили большой дуб, который символизировал силу. Святой Бонифаций срубил тот дуб, а когда он падал, то сломал все деревья, кроме ели. Так елку и стали считать самым сильным деревом, потом стали ее украшать. И уже ближе к XIX веку эта традиция начала распространяться.
Самое главное, по словам священника, то, что в Рождество нельзя совершать грехи. Священник также назвал нежелательным гадать или проводить какие-либо обряды и гадания. "В этот день нужно готовить себя к встрече с Христом на богослужении", - добавил Михаил Стреха.
Что должно быть на рождественском столе?
Строгих правил нет. Все готовят разные рождественские блюда, у каждой семьи свои традиции. Очень популярны кутья и торт в виде полена. Может быть любая пища, которую можно есть после поста. На столе обязательно должна стоять свеча - это символ рождественской звезды.
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