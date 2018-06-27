Основой подготовки для специалистов различного профиля должна стать самостоятельная работа

Таким мнением со студентами Университета физкультуры поделился сегодня Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Встреча прошла в рамках диалога. Будущие выпускники заинтересованы возможностью стажировки в других учебных заведениях, а также подняли вопрос о более тесном сотрудничестве с белорусскими тренерами во время практических занятий.