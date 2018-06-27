ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Основой подготовки для специалистов различного профиля должна стать самостоятельная работа

Таким мнением со студентами Университета физкультуры поделился сегодня Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Встреча прошла в рамках диалога. Будущие выпускники заинтересованы возможностью стажировки в других учебных заведениях, а также подняли вопрос о более тесном сотрудничестве с белорусскими тренерами во время практических занятий.

Сергей Ковальчук обратил внимание студентов на посещаемость учебных занятий и проблему с некоторыми выпускниками, которые, получив диплом, не продолжают свою деятельность по специальности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все