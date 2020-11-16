Основой проекта "Песни поколений" стали композиции легендарных белорусских коллективов

Молодежный театр эстрады готовится распахнуть свой занавес - проект "Песни поколений" уже завтра, 17 ноября, будет представлен зрителям. Репетиции в университете культуры проходят в интенсивном режиме одна за другой, и нам удалось заглянуть на одну из них.

Основой проекта стали музыкальные композиции таких легендарных белорусских коллективов, как "Песняры", "Верасы", "Чараўніцы" и "Сябры", но в новом, современном исполнении молодых выпускников и студентов.

Некоторые студенты в то же время смогут проявить не только свои творческие навыки, но и организационные, а в искусстве, как известно, это немаловажно.

И сольная хореография, и танцевальное сопровождение вокалистов - выпускники кафедры хореографии задействованы практически во всех концертных номерах.