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Основой проекта "Песни поколений" стали композиции легендарных белорусских коллективов
Молодежный театр эстрады готовится распахнуть свой занавес - проект "Песни поколений" уже завтра, 17 ноября, будет представлен зрителям. Репетиции в университете культуры проходят в интенсивном режиме одна за другой, и нам удалось заглянуть на одну из них.
Основой проекта стали музыкальные композиции таких легендарных белорусских коллективов, как "Песняры", "Верасы", "Чараўніцы" и "Сябры", но в новом, современном исполнении молодых выпускников и студентов.
Некоторые студенты в то же время смогут проявить не только свои творческие навыки, но и организационные, а в искусстве, как известно, это немаловажно.
И сольная хореография, и танцевальное сопровождение вокалистов - выпускники кафедры хореографии задействованы практически во всех концертных номерах.
Уже завтра в Молодежном театре эстрады состоится премьерное событие, ну а в дальнейшем проект планирует посетить большинство городов и районов страны. В проекте также приминают участие заслуженные артисты Беларуси Виктория Олешко, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, вокальная группа "Чистый голос" и многие другие.
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