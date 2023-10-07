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Основы борьбы с киберпреступностью и огневая подготовка - в Барановичах открыли военно-патриотический клуб
Самые целеустремленные и нацеленныена службу в милиции барановичские ребята стали воспитанниками военно-патриотического клуба "Ориентир". Открыли его по линии УВД Брестской области при содействии местного отдела по образованию. К слову, это объединение первое в городе со статусом правовой направленности. Сейчас в нем состоят 35 парней и 4 девушки из разных школ. Заниматься они будут на базе Дворца детского творчества. В распоряжении ребят тренажерный зал, бассейн, интеллектуальная комната, а также классы общей правовой направленности, огневой подготовки, изучения технологии беспилотных летальных аппаратов. Познакомятся воспитанники и с основами борьбы с киберпреступностью.
В Барановичах второй год функционирует военно-патриотический клуб "Патриот", который действует на базе военной части внутренних войск. Это оказался очень хороший опыт, но всех желающих этот военно-патриотический клуб вместить не может, поэтому было принято решение открыть на базе Барановичского ГОВД еще один военно-патриотический клуб.
Девушки у нас есть, но их значительно меньше. На сегодняшний день осуществляет набор только Могилевский институт МВД: 20 девочек из всей Республики Беларусь, поэтому понятно, что акцент сделан все-таки на парней.
Я принял решение вступить в клуб, потому что мой папа работает в органах внутренних дел. Меня эта работа очень интересует. Я горжусь папой и хотел бы пойти по его стопам.
Также в Столине появился военно-патриотический клуб "Доблесть". Сформирован он из учеников средней школы №3. Сейчас в объединении 12 человек. В ближайшие время такие клубы начнут свою работу в Лунинце, Кобрине, Березе и сразудва в Бресте.