Основы борьбы с киберпреступностью и огневая подготовка - в Барановичах открыли военно-патриотический клуб

Самые целеустремленные и нацеленныена службу в милиции барановичские ребята стали воспитанниками военно-патриотического клуба "Ориентир". Открыли его по линии УВД Брестской области при содействии местного отдела по образованию. К слову, это объединение первое в городе со статусом правовой направленности. Сейчас в нем состоят 35 парней и 4 девушки из разных школ. Заниматься они будут на базе Дворца детского творчества. В распоряжении ребят тренажерный зал, бассейн, интеллектуальная комната, а также классы общей правовой направленности, огневой подготовки, изучения технологии беспилотных летальных аппаратов. Познакомятся воспитанники и с основами борьбы с киберпреступностью.