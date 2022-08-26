Особая служба - как готовят специалистов ВАИ и как попасть в элитное подразделение

Военная автомобильная инспекция - подразделение, без представителей которого не обходится ни один марш танков на полигон или передвижение военной колонны.

Патрульные группы, специальные и юридические отделы, надзор за дорожным движением - у каждого своя задач.

Служба в ВАИ обязывает инспекторов не только все знать об автомобилях, но и хорошо стрелять, владеть теорией и практикой военного ремесла. Специалисты инспекции, как и сотрудники ГАИ следят за соблюдением ПДД военными водителями. В случае остановки - проверка доскональная. Посмотрят и путевые листы, и перевозимые грузы, и техническое состояние машины.

С такой работой справится только самый дисциплинированный и подкованный, а потому отбор на должность инспектора ВАИ особо тщательный. Кандидаты проходят множество тестов - как профессиональных, так и психологических.





Начальник ВАИ Гродненской военной комендатуры Андрей Горнак распределился на должность заместителя начальника ВАИ после военно-технического факультета. Позже стал начальником военной автомобильной инспекции. "Первое сопровождение, маячки красно-синего цвета, скорости совсем другие! - увлеченно рассказывает военный. - Хотя первый раз было страшновато".

Особое внимание уделяется наработке навыков, которые пригодятся инспектору, - это и автомобильная подготовка и юридическая, которая необходима для проведения административных процессов, в частности, изучение нормативно-правовых актов Республики Беларусь. Также в последние четыре года инспекторы обучаются в ДОСААФ контраварийному вождению.