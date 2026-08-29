Особенный день: будущие офицеры-пограничники Беларуси произнесли слова присяги

Слова присяги 29 августа прозвучали в Институте пограничной службы. Первокурсники поклялись беззаветно служить белорусскому народу и защищать Отечество.





Слова присяги 29 августа прозвучали в Институте пограничной службы

Конкурсный отбор прошли как вчерашние школьники и кадеты, так и военнослужащие, имеющие опыт службы на границе. Поздравляя будущих офицеров, председатель Госпогранкомитета отметил, что каждый из них занял почетное место в строю единомышленников. И с этого дня они продолжат летопись пограничного ведомства, которое выступает символом суверенитета и территориальной целостности.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси: "Потенциал в наборе данных курсантов очень большой. Мы отмечаем, что более 30 % - это наши военнослужащие, которые уже осознанно выбрали путь офицера-пограничника. Они имеют определенный богатый опыт, знания и навыки несения пограничной службы, выполняли задачи по охране государственной границы. Конечно же, мы видим результаты нашей профориентационной работы с выпускниками военно-патриотических классов и клубов. Более 40 % - это выпускники этих классов и клубов. Остальные - это наша гражданская молодежь, которая осознанно выбрала путь офицера-пограничника. И каждый из них сегодня, пройдя курс начальной военной подготовки, стоит в строю с желанием продолжить обучение в пограничном институте".

Торжественное мероприятие завершилось долгожданной встречей курсантов с близкими. 29 августа первокурсники впервые отправились в увольнение. Впереди 4 года новой жизни, насыщенная учеба и лейтенантские погоны.