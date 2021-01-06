Особенно празднично и торжественно сегодня в Вифлееме, на родине Иисуса

Как гласит библейское предание, 2021 год назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая возвестила миру о появлении Младенца-Спасителя. Его рождение - наиболее значимое событие в истории и жизни Вифлеема. Центральное богослужение проходит в базилике Рождества Христова - там расположена рождественская пещера, древний колодец, куда по преданию упала Вифлеемская звезда. Здесь, в пещере, находятся ясли, куда Богородица положила новорожденного Иисуса.



Это место несет в себе не только историческую и религиозную ценность, здесь абсолютно особая энергетика, которая способна зажечь в сердце надежду и искру любви.



