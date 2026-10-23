Особенности создания контента в условиях гибридной войны обсудили депутаты и журналисты

Об особенностях создания контента в условиях гибридной войны говорили на встрече депутатов с журналистами и редакторами СМИ.

В эпоху "постправды" задача - не просто опровергать фейки, а действовать на опережение. Сегодня мало сообщить новость. Главной функцией журналиста становится проверка на достоверность.

Кроме того, от правильно поданной информации зависит понимание людей, как работа депутатов отражается на жизни страны и каждого из нас.

Плотная работа парламентариев и СМИ будет продолжена, в том числе и в новых формах.