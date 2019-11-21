Особенности материнства после 40

Хотите ощутить радость материнства, но в паспорте уже давно не 18. Терзают страхи и сомнения. Что скажут люди, справлюсь ли с воспитанием. Может, лучше дождаться внуков? Об особенностях материнства после 40, узнаете прямо сейчас.



Говорят, после 40 жизнь только начинается. И уже совсем не единичны случаи, когда именно после 40 женщина принимают решение стать мамой. При этом врачи советуют рожать до 35 лет. Но если сильно желание дать новую жизнь на пятом десятке, к беременности стоит тщательно подготовиться.



Бывает, что женщина, которой уже далеко за 25, очень хочет забеременеть и родить ребенка, но опасается косых взглядов и разговоров за спиной: что скажут соседи, что подумают коллеги, как к этому отнесутся родственники?



Елена уже трижды мама. Дочь она родила в 22 года. А мальчишек - после 40. И если раньше в вопросах ухода и воспитания она прислушивалась к советам бабушек и подружек, то сегодня полагается на себя и на свой опыт.



Андрей стал счастливым папой после 40 лет. Он говорит, что далеко не все мужчины в молодом возрасте ответственно подходят к воспитанию детей.



Конечно, воспитание детей - это не самое простое занятие. Существенных отличий между мамой в 25 лет и 40 нет. Но женщине в возрасте нужно тщательнее подготовиться к беременности: проконсультироваться с врачом, физически и морально отдохнуть перед зачатием и быть готовой, что беременность, возможно, будет протекать немного сложнее. В любом случае, если вы подарите жизнь человеку, он будет радовать вас и любить, сколько бы лет вам не было.



