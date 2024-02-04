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Особенности президентской электоральной кампании в России обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Белорусские карусели на российских проспектах. Какие технологии цветных революций развернули для удара по Кремлю? Минск делится опытом 2020 года.

В новом выпуске "Клуба редакторов" эксперты и гости обсуждают особенности президентской электоральной кампании у наших восточных соседей. А также сколько денег дали Украине и сколько она получит в реальности? Кому на самом деле "греют карманы" европейские программы помощи?

Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" по ссылке.

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