Особенности проведения вступительной кампании - 2021 в Беларуси

Вступительная кампания этого года имеет определенные особенности, связанные с эпидемиологической ситуацией. Это отметил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко на заседании госкомиссии. По его словам, ЦТ пройдет в привычное время - с 16 июня по 8 июля. Ожидается и ряд новшеств. Например, продлены сроки выдачи пропусков для участия в тестировании до 15 июня, также на 2 дня увеличили срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. По всей стране для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей, а в резервные дни - по одному в каждой области и в Минске.