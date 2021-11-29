ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Особое внимание в Беларуси повышению зарплат бюджетникам: врачам, учителям и соцработникам

Особое внимание повышению зарплат бюджетников: врачам, учителям и социальным работникам. Средняя зарплата за 10 месяцев в Беларуси 1 478 рублей. При этом выдержан коэффициент единица к соотношению с производительностью труда и реальные доходы на 4 с половиной процента выше, чем в прошлом году. Для медиков, благодаря ковидным надбавкам, удалось увеличить зарплаты. Сейчас они в полтора раза выше средней по стране. И важно такой уровень сохранить и без надбавок. В поле зрения и доходы педагогов.

В банке вакансий более 90 тыс. предложений

Что касается рабочих мест, то в банке вакансий их более 90 тысяч. Уровень безработицы по классификации Международной организации труда - 3,8 %. Это показатель здорового рынка труда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все