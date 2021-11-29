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Особое внимание в Беларуси повышению зарплат бюджетникам: врачам, учителям и соцработникам
Особое внимание повышению зарплат бюджетников: врачам, учителям и социальным работникам. Средняя зарплата за 10 месяцев в Беларуси 1 478 рублей. При этом выдержан коэффициент единица к соотношению с производительностью труда и реальные доходы на 4 с половиной процента выше, чем в прошлом году. Для медиков, благодаря ковидным надбавкам, удалось увеличить зарплаты. Сейчас они в полтора раза выше средней по стране. И важно такой уровень сохранить и без надбавок. В поле зрения и доходы педагогов.
В банке вакансий более 90 тыс. предложений
Что касается рабочих мест, то в банке вакансий их более 90 тысяч. Уровень безработицы по классификации Международной организации труда - 3,8 %. Это показатель здорового рынка труда.
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