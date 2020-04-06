ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Особое внимание в эти дни пожилым

Помощь им организовали и студенты. Так, в Барановичском районе, где проживает более трех тысяч одиноких пенсионеров, молодежь приносит им продукты, газеты и другие товары. Строго соблюдается санитарная безопасность. Гости приходят в одноразовых перчатках и маске. И хоть теплая погода искушает на прогулку, врачи советуют все же временно воздержаться тем, кто входит в группу риска и имеет хронические заболевания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все