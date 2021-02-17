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Особую ставку в росте экономики делают на развитие регионов
Эта политика будет направлена на повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, которые находятся за пределами столицы и областных центров. К каждому региону свой подход и свои меры поддержки. Главная цель - по уровню и качеству жизни регионы должны ничем не уступать столице.
Где появятся новые рабочие места и как подтянем стандарты комфортного проживания? Расскажет Антон Малюта.
В планах по росту ВВП в пятилетке особая роль у регионов, ведь экономика формируется людьми на рабочих местах. Чем эффективнее будут рабочие места в регионах, чем выше будет производительность, тем более привлекательными они будут для людей. Поэтому первая задача - создать условия для появления в регионах предприятий с высокопроизводительными рабочими местами и высокой заработной платой. Это поможет снивелировать миграцию из регионов в Минск и другие крупные города.
Еще один драйвер для развития регионов - сельское хозяйство. Заработать на экспорте сельхозпродукции более 6 миллиардов долларов, нарастить объемы производства, расширить географию рынков сбыта, используя новые маркетинговые инструменты и способы продвижения - таковы основные задачи.
Еще один важный момент - условия для жизни в регионах. В этом году появятся стандарты комфортного проживания. Особое внимание медицине. В стране возведут 12 межрегиональных центров, 8 поликлиник и 11 областных клинических больниц. В приоритете по-прежнему качество и доступность. Этот бренд во время пандемии только укрепился.
И что еще важно: доступное жилье. Планы глобальные - в год строить не менее 4 миллионов квадратных метров, значимая часть с господдержкой. Ну а когда есть крыша над головой, доступное образование и медицина, а также всесторонняя поддержка со стороны государства, можно говорить о достижении главной цели – комфорт и качество жизни должны выйти на принципиально новый уровень.
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