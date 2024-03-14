Особый экземпляр Конституции находится в кабинете главы государства

Заместитель гендиректора по производству Дома печати Юрий Ариховский рассказал, как работали над созданием особого экземпляра главного документа страны. По его словам, вариаций было очень много. В полиграфии существуют различные виды тиснений - конгревное, барильефное и золотом. Но было выбрано, чтобы герб смотрелся натурально. В тот период времени не было технологий по переносу цветных изображений на невпитываемые кожаные материалы. Был специально куплен станок вышивной,пояснил он.