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Особый экземпляр Конституции находится в кабинете главы государства

Особый экземпляр Конституции находится в кабинете главы государства

Особый экземпляр Конституции находится в кабинете главы государства. В Доме печати эту книгу назовут "Конституцией номер 1". Нестандартный формат и плотная бумага, на которую нанесли 5 красок с добавлением бронзы.

Заместитель гендиректора по производству Дома печати Юрий Ариховский рассказал, как работали над созданием особого экземпляра главного документа страны. По его словам, вариаций было очень много. В полиграфии существуют различные виды тиснений - конгревное, барильефное и золотом. Но было выбрано, чтобы герб смотрелся натурально. В тот период времени не было технологий по переносу цветных изображений на невпитываемые кожаные материалы. Был специально куплен станок вышивной,пояснил он.

Беларусь готовится отметить День Конституции. Сегодня Основной закон Беларуси - это гарант мира и безопасности, сохранения демократических принципов и планомерного развития общества и государства. Такой Конституцию создал белорусский народ.

Как это было - в проекте Агентства теленовостей "Право на независимость".

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