Клятва стране и народу. 14 ноября по всей республике свыше 1,5 тыс. новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли военную присягу. В едином строю под боевыми знаменами недавние студенты, инженеры и даже журналисты.

Осознанный выбор - служить Родине. 14 ноября в войсковой части 7434 - особая атмосфера. Одновременно торжественная и волнительная, строгая и душевная. Около 100 новобранцев приняли военную присягу. У них особая миссия: ежедневно быть на страже мирного атома. Кстати, среди них и корреспондент "Первого информационного".

Еще вчера он в прямом эфире рассказывал о жизни столицы в рубрике "Новости на ходу", сегодня же строевой шаг и уверенное: "Служу Республике Беларусь!"

Станислав Рябцев, военнослужащий в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси:

"Сменили эфирные костюмы на такую красивую форму, чтобы защищать нашу Родину. Самое главное - это желание, потому что все сюда пришли заряженные, энергичные, позитивные, чтобы набраться опыта и стать настоящими защитниками нашей Родины".

"С самого начала хотел служить именно здесь. В военкомате просил, пожалуйста, отправьте именно сюда, в эту часть", - поделился военнослужащий в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси Тимур Войтехович.

Однако этот день запомнится не только воинским ритуалом. Присяга в воинской части 7434 уже не в первый раз становится местом для самых смелых признаний. Волнение перед командирами и тысячами зрителей - заветное "да" 14 ноября услышала вся страна.

Тимур Гришко, командир в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси:

"Войсковой части 7434 внутренних войск Министерства внутренних дел главой государства поручена одна из самых важных задач - это охрана и оборона Белорусской атомной станции. Данную задачу наша воинская часть выполняет более 10 лет. Мы успешно справлялись с задачами и будем дальше выполнять с высоким качеством. 7434 является флагманом внутренних войск, так как такая задача передовая выполняется только нашей воинской частью".

Более 250 бойцов пополнили ряды бригады спецназа

Ряды бригады специального назначения 14 ноября пополнили более 250 бойцов. В строю и знакомый для телезрителей парень, новобранец спецназа - корреспондент "Первого информационного".

Сергей Ладысев, военнослужащий в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

" За почти три недели нас научили очень многому. Мы начали поддерживать друг друга, мы стали настоящими братьями. Очень гордо сейчас говорить, что я являюсь военнослужащим войсковой части 3214".

"Я очень горда за своего сына. Во-первых, это очень серьезная часть, все-таки спецназ, все-таки первая, как говорится, служба его, первый его опыт. Я очень довольна им", - отметила мама Сергея Ладысева Наталья.

Стать частью элитного подразделения - мечта многих, но главный экзамен на верность бойцы сдавали сегодня на глазах у тех, кто ими гордится больше всех. Поддержать ребят приехали родители, девушки и младшие братья. Для гостей развернули настоящий праздник: от показательных выступлений и выставки до полевой кухни с той самой армейской кашей и горячим чаем.

"Чувствую волнение, ответственность большую, что в такой части служу. Я очень рад, что я сюда попал", - поделился военнослужащий в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси Алексей Вашкевич.

Гордая клятва на плацу в/ч 5448

Гордая и священная клятва разносилось сегодня и на плацу столичной войсковой части 5448. Здесь присягу приняли почти 370 новобранцев. Месяц на учебном сборе пролетел быстро: парни освоили азы тактики, огневой и строевой подготовки.

Артем Высоцкий, военнослужащий в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

"Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования войск, уставов и приказов командиров и начальников. Каждый день гордимся и каждый день повторяем наш девиз: "Никто, кроме нас, долг, честь, Отечество".

Алексей Лобанов, командир в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

"Военнослужащие нового пополнения проявляют себя исключительно с хорошей стороны. Все мотивированные, все заряженные. А нам, офицерам, остается только сделать так, чтобы они их получали с интересом".

Новобранцы поклялись беречь страну и народ

Главные слова сказаны. Бойцы поклялись беречь страну и спокойствие на белорусской земле, а также защищать родных и близких. Патриотизм в характере белорусов, это в нашей крови и памяти поколений, которые когда-то отстояли свободу Беларуси. И новое пополнение доказывает, что эта связь непрерывна.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"У нас осталось служить в военных войсках порядка 60 % нормальных, хороших, классных, подготовленных бойцов. А в бригаде специального назначения - 90 %. Во-первых, рост, подготовка, эти вот светлые лица – 65 % с высшим образованием. Видно, что они готовы выполнить любой приказ. Они готовы защищать свою семью, они готовы защищать Президента, они готовы защищать свою родину".

Самый волнительный этап позади, впереди настоящая мужская работа в одном из самых боеспособных подразделений страны. Но это будет завтра. А сегодня у ребят есть несколько часов, чтобы обнять близких в первом увольнении и набраться сил перед службой.