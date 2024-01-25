Остался ровно месяц до единого дня голосования - как международные наблюдатели оценивают ход кампании

25 января - заключительный день формирования участковых избирательных комиссий. Далее, как сообщалось в ЦИК, для них проведут тренинг-обучение (подготовлено 160 специалистов). Параллельно с созданием участковых избирательных комиссий идет регистрация кандидатов в депутаты. Уже работают и международные наблюдатели. О ходе электоральной кампании - смотрите в сюжете Анастасии Бенедисюк.

Миссия наблюдателей от СНГ впервые провела мониторинг электоральной кампании именно в Беларуси, на президентских выборах. Это был 2001 год. Сегодня уже 125-я миссия и 12-я - в нашей стране. 150 представителей Содружества будут следить за проведением единого дня голосования. Еще не все прибыли в Беларусь, но те, кто здесь уже включились в работу. Результат их мониторинга стекается в штаб, который расположен в Исполкоме Содружества. Обобщат и озвучат всю информацию 26 февраля, уже после единого дня голосования.

Отразят в документе и день сегодняшний. А именно регистрацию кандидатов в депутаты. Только после получения удостоверения таковыми можем называть участников электоральной кампании. Не все проходят дальше. В Осиповичах, например, минус 1 - ему отказали в регистрации. Требования по предоставляемым документам не были соблюдены. Остальных кандидатов вынесли на рассмотрение на заседании окружной избирательной комиссии.

Комиссией зарегистрированы два кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси по Осиповичскому избирательному округу, а также 7 кандидатов в депутаты Могилевского областного Совета депутатов по соответствующим избирательным округам. Юрий Даненков, председатель Осиповичской окружной избирательной комиссии

Получив удостоверение, эта процедура классическая, кандидаты в депутаты Палаты представителей тянут дату и время для выступлений на радио и телевидении. Представителям Могилевской области предстоит озвучить свою программу на областном ТРК. Это бесплатно. Выделяется не более 5 минут на каждой из площадок. Хочешь больше - на платной основе. Телезритель увидит выступление в записи. А вот если есть желание поучаствовать в дебатах, нужно написать заявление. Если соберется больше двух кандидатов, то организуют "открытый микрофон".

Коллектив наблюдателей был сформирован из представителей государств - участников СНГ. Это люди, которые имеют опыт работы в избирательных кампаниях - парламентарии, дипломаты, представители общественных организаций. Миссия наблюдателей представлена достаточно большим коллективом, который разбит на группы. Игорь Граховский, международный наблюдатель миссии СНГ (Беларусь)

Для наблюдателей открыты абсолютно все этапы. Они посетят и другие избирательные участки, штабы. Также будут работать на избирательных участках 25 февраля. Единый день голосования - прекрасная электоральная форма на пространстве Содружества, отметили наблюдатели. И добавили: замечаний нет, все идет спокойно.

Сегодняшнюю свою работу мы оцениваем положительно. Те требования, которые выдвигает избирательное законодательство Республики Беларусь, выполнены и соблюдены. Никаких нарушений и отклонений не наблюдалось. Токтосун Сабыров, долгосрочный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ (Кыргызстан)

Регистрация потенциальных кандидатов в депутаты завершится 30 января, с 31-го начнется агитация. Будут проходить выступления по радио и ТВ, пикеты. Кроме своей программы, в публичном пространстве после регистрации предстоит опубликовать и информацию о доходах. На какой площадке, тоже определяют в ходе заседаний окружных избирательных комиссий.