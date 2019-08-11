Останется ли белорусское яблоко для белорусов. Расследование "Главного эфира" сегодня в 9 вечера





Белорусское яблоко активно закупают и иностранные предприятия. Самым большим рынком по-прежнему остается Россия. Там с нетерпением ждут белорусский фрукт. В прошлом году соседи приобрели около 100 тысяч тон яблок. Берут большие объемы, работают с предоплатой. При этом на наших полках лежат из Польши, Нидерландов и Украины. Останется ли белорусское яблоко для белорусов - смотрите в расследовании "Главного эфира" уже сегодня в 9 вечера.