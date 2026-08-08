Останки 142 жертв геноцида перезахоронили в Могилеве

На окраине Могилева в Казимировском лесу прошла церемония перезахоронения останков мирных жителей, погибших от рук немецких карателей во время Великой Отечественной войны. Это результат расследования уголовного дела о геноциде в отношении белорусского народа.

В новом поисковом сезоне извлекли останки еще 142 человек. Почтить память жертв фашизма пришли представители общественных организаций, силовики, молодежь.

Андрей Волков, зампрокурора Могилевской области:

"В ходе расследования установлено 45 ранее неизвестных мест уничтожения мирного населения, одно из которых - в Казимировском лесу. За 3 года поисков именно в этом месте обнаружено 15 ям, в которых находились останки 844 человек, более 400 из которых - женщины. Все это свидетельствует о тотальном истреблении населения, вина которого заключается только в том, что люди хотели жить на своей земле".

Сергей Королев, командир отряда "Победа" могилевского областного поискового клуба "Виккру":

"В ямах - как новых, так и старых - поражает наличие останков гражданского населения, детей особенно. Обнаружены гребешки, женские украшения. Это тяжело, конечно... Здесь по всему лесу ямы".

Поисковые работы в Казимировском лесу будут продолжены. По предварительным данным, в годы Великой Отечественной войны фашисты здесь уничтожили около 7 тыс. мирных жителей.