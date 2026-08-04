Останки погибших в 1941 году героев ищут на местах боев в Слонимском и Зельвенском районах

В Слонимском и Зельвенском районах, где в конце июня 1941 года развернулись ожесточенные бои первых дней Великой Отечественной войны, продолжается масштабная республиканская акция "Вахта Памяти".

В поисковых работах принимают участие военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона, а также многочисленные поисковые группы из Беларуси и России. К акции присоединилось и молодое поколение страны. Единственный в Беларуси студенческий поисковый отряд "16-й Дзержинский", сформированный из курсантов Института пограничной службы, трудится бок о бок с опытными поисковиками.

Будущие офицеры-пограничники уже не первый год занимаются возвращением имен без вести пропавшим воинам, восстановлением картины боев тех трагических дней, а также исследованием найденных артефактов.

"В ходе раскопок вблизи населенного пункта Озерница был найден затвор, предположительно, от винтовки Мосина. Мы считаем, что боец, у которого закончились патроны, достал затвор и выбросил его, чтобы в дальнейшем противник не смог воспользоваться данным оружием, а сам продолжил наступление с теми средствами, которые у него имелись", - рассказал один из участников поискового отряда "16-й Дзержинский".

Республиканская поисковая патриотическая акция "Беларусь помнит. Сороковые роковые" продлится до конца года. Ее участники продолжат поднимать из земли останки красноармейцев и предметы, рассказывающие о событиях той страшной войны, чтобы будущие поколения не забывали, какой ценой Беларуси достались свобода и мирное небо.