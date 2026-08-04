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Останки погибших в 1941 году героев ищут на местах боев в Слонимском и Зельвенском районах

Вахта Памяти 2026 в Слонимском и Зельвенском районах Гродненской области

В Слонимском и Зельвенском районах, где в конце июня 1941 года развернулись ожесточенные бои первых дней Великой Отечественной войны, продолжается масштабная республиканская акция "Вахта Памяти".

В поисковых работах принимают участие военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона, а также многочисленные поисковые группы из Беларуси и России. К акции присоединилось и молодое поколение страны. Единственный в Беларуси студенческий поисковый отряд "16-й Дзержинский", сформированный из курсантов Института пограничной службы, трудится бок о бок с опытными поисковиками.

Будущие офицеры-пограничники уже не первый год занимаются возвращением имен без вести пропавшим воинам, восстановлением картины боев тех трагических дней, а также исследованием найденных артефактов.

"В ходе раскопок вблизи населенного пункта Озерница был найден затвор, предположительно, от винтовки Мосина. Мы считаем, что боец, у которого закончились патроны, достал затвор и выбросил его, чтобы в дальнейшем противник не смог воспользоваться данным оружием, а сам продолжил наступление с теми средствами, которые у него имелись", - рассказал один из участников поискового отряда "16-й Дзержинский".

затвор от винтовки Мосина, найденный возле деревни Озерница во время поисковой акции "Вахта Памяти"

Республиканская поисковая патриотическая акция "Беларусь помнит. Сороковые роковые" продлится до конца года. Ее участники продолжат поднимать из земли останки красноармейцев и предметы, рассказывающие о событиях той страшной войны, чтобы будущие поколения не забывали, какой ценой Беларуси достались свобода и мирное небо.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

Великая Отечественная войнаВахта ПамятиГродненская область
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