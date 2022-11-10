Останки 16 мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Городке

Нельзя забыть. Останки 16 мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Городке. Обнаружены они были в августе в ходе поисковых работ на территории урочища Воробьевы горы. Раскопки здесь проходили в рамках дела о геноциде белорусского народа.



Подробности у Карины Пашковой. Около 8 тысяч мирных жителей и 3 сотни населенных пунктов. Трудно подсчитать потери, которые понес только Городокский район в годы Великой Отечественной войны. Урочище Воробьевы горы - одно из трагичных мест, здесь боль и память потомков застыли в камне мемориального комплекса "Пантеон памяти".



Светлана Мозжарова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома:

Здесь на протяжении оккупации в Великую Отечественную войну уничтожалось мирное население как из Городка, так и ближайших деревень. Людей расстреливали, уничтожали, закапывали заживо. На территории Воробьевых гор на сегодняшний момент находятся три учтенных захоронения мирных граждан. На "Пантеоне" расстреливали семьи партизан, мирное население, белорусов. Недалеко здесь еврейское население уничтожалось. Могила около тысячи погибших. Всего в районе известно не менее чем о шести местах уничтожения мирного населения в годы войны. Одно из них удалось установить благодаря воспоминаниям очевидца. По его словам, в урочище расстреляли 65 жителей села Дубиково Городокского района. Отыскать захоронение удалось благодаря труду прокуроров и рабочей группы.



Игорь Украинец, прокурор Витебской области:

Проведена была определенная работа в архивах и установлено это местонахождение. Впоследствии с помощью поисковых работ были извлечены останки 16 мирных граждан: предметы обихода, пули, личные вещи. Имена 16 погибших детей и взрослых пока установить не удалось. Расследование продолжается. Всего на территории области прокуроры обнаружили более 6 десятков неизвестных ранее захоронений мирных жителей, изучили десятки тысяч архивных документов. К важной работе по возвращению из небытия жертв войны подключаются краеведы, молодежь и волонтеры.



Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

В прошлом году было поднято более 300 мирных граждан, уничтоженных фашистами в Витебском районе. В основном работа проводится в четырех-пяти районах, где стоял фронт: Городокский, Дубровенский, Лиозненский, Витебский районы. Но и в остальных районах находим тоже. Благодаря 52 батальону, благодаря нашим поисковикам. Только в этом году были найдены и перезахоронены останки 6 сотен красноармейцев.