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Останки 36 солдат перезахоронили на воинском кладбище в деревне Старь
Останки 36 советских солдат перезахоронили на воинском кладбище в деревне Старь Лиозненского района. Их обнаружили военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Из земли подняли также 12 предметов: медали "За отвагу", "За боевые заслуги", знаки "Гвардия", "Отличный минометчик" и именную ложку. Благодаря этим находкам удалось установить фамилии 3 бойцов. Защитники погибли весной 44-го.
На территории Витебской области почти полторы тысячи воинских захоронений, где покоятся свыше 400 тысяч советских воинов. Почти половина - это неизвестные солдаты. Благодаря поисковой работе за последний год плиты у обелисков пополнились 10 тысячами новых фамилий.
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