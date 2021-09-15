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Останки 83 солдат Красной армии перезахоронили в агрогородке Зароново - имена погибших не установлены
Останки 83 солдат Красной армии, погибших на территории Витебского района в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в агрогородке Зароново. Имена погибших не установлены. Участие в церемонии приняли военнослужащие, школьники, представители власти и общественных организаций. Погибшим солдатам отдали воинские почести. Поисковые работы на территории Зароновского сельсовета проводили военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона вместе с московскими и витебскими коллегами. Всего в этом году прошли две совместные вахты памяти. Работы велись на территории Витебского и Лиозненского районов. Подняты останки 189 бойцов.
Мемориал в Зароново был создан в 1980 году. Это одно из крупнейших захоронений в Витебском районе. Здесь покоятся более 8 тысяч защитников Родины.
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