Останки 83 солдат Красной армии перезахоронили в агрогородке Зароново - имена погибших не установлены

Останки 83 солдат Красной армии, погибших на территории Витебского района в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в агрогородке Зароново. Имена погибших не установлены. Участие в церемонии приняли военнослужащие, школьники, представители власти и общественных организаций. Погибшим солдатам отдали воинские почести. Поисковые работы на территории Зароновского сельсовета проводили военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона вместе с московскими и витебскими коллегами. Всего в этом году прошли две совместные вахты памяти. Работы велись на территории Витебского и Лиозненского районов. Подняты останки 189 бойцов.



Мемориал в Зароново был создан в 1980 году. Это одно из крупнейших захоронений в Витебском районе. Здесь покоятся более 8 тысяч защитников Родины.