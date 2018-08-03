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Через 76 лет останки лейтенанта Николая Ивлева, погибшего летом 42-го, были переданы родственникам
Возвращение домой спустя 76 лет. Сегодня останки лейтенанта Николая Ивлева, погибшего летом 42-го, были переданы его родственникам из Витебской области. Все это время он считался без вести пропавшим. В 2017 в Ульяновском районе Калужской области проходила поисковая операция "Вахта памяти". С 41-го по 43-й год в этих местах шла линия обороны. И до сих пор здесь находят запаханные траншеи с останками погибших солдат времен Второй мировой войны. В одной из них был обнаружен медальон с запиской. После сложной экспертизы удалось восстановить текст и найти ее владельца.
Также сегодня родственникам лейтенанта Николая Ивлева были переданы его личные вещи, нарукавные нашивки офицера и компас. Завтра останки героя будут похоронены в поселке Езерище Витебской области рядом с могилой его жены.
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