Через 76 лет останки лейтенанта Николая Ивлева, погибшего летом 42-го, были переданы родственникам

Возвращение домой спустя 76 лет. Сегодня останки лейтенанта Николая Ивлева, погибшего летом 42-го, были переданы его родственникам из Витебской области. Все это время он считался без вести пропавшим. В 2017 в Ульяновском районе Калужской области проходила поисковая операция "Вахта памяти". С 41-го по 43-й год в этих местах шла линия обороны. И до сих пор здесь находят запаханные траншеи с останками погибших солдат времен Второй мировой войны. В одной из них был обнаружен медальон с запиской. После сложной экспертизы удалось восстановить текст и найти ее владельца.