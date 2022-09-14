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Останки летчика, который погиб в боях за Кавказ, перезахоронили в Бешенковичском районе
Памятное мероприятие ко Дню народного единства. В Бешенковичах с воинскими почестями перезахоронили останки летчика Степана Коваленка. Уроженец Беларуси погиб в небе над Краснодарским краем в 1943 году. Фрагмент сбитого самолета обнаружили минувшей зимой. После того как личность пилота была установлена, белорусские и российские волонтеры начали поиск родных героя, а власти - работать над передачей останков на малую родину. И сегодня солдат вернулся с войны. Ольга Масловская продолжит.
9 сентября. Жители Геленджика провожают героя. Белорус Степан Семенович Коваленок спустя 79 лет возвращается на малую родину - в Бешенковичский район Витебской области. Останки летчика минувшей зимой обнаружили поисковики из отряда "Кубанский плацдарм". Самолет - истребитель И-16 - был сбит недалеко от города Геленджик. Имя пилота удалось установить по номерным деталям машины. Последний бой белорусского летчика пришелся на 11 февраля 1943-го. Посмертно он был награжден орденом Красной Звезды.
Воинские почести герою Великой Отечественной
В церемонии передачи останков погибшего офицера в Геленджике участвовала белорусская делегация. Спустя четыре дня под флагами двух государств воинский церемониал уже на братском захоронении в Бешенковичах. Дань памяти павшему герою отдают парламентарии Беларуси и России, активисты ветеранских организаций, земляки.
Летчик родился в деревне Кривое Село. Был призван на срочную службу в ряды Красной армии, отправлен на подготовку в Одесскую военную авиационную школу. Оттуда на фронт.
Война забрала и двух родных братьев пилота. Удалось найти дальнюю родственницу погибшего летчика. Она хорошо помнит место, где стоял дом семьи Коваленок и его хозяйку - пожилую женщину, которая всю жизнь надеялась увидеть сыновей живыми.
Евгения Туркова, уроженка д. Кривое село, родственница С. Коваленка:
С места гибели пилота гости из России привезли землю - капсула будет храниться в Бешенковичском музее. А значит, одним уроком войны для посетителей экспозиции будет больше.
Галина Унукович, председатель Бешенковичского райисполкома:
Подвиг героев бессмертен
История Степана Коваленка - одна из сотен тысяч. Хранить память о беспримерном мужестве защитников Отечества и быть достойными их подвигу - то малое, что можем сделать мы в благодарность за мирное небо.
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