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Останки мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в городском парке в Славгороде

Останки мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в городском парке в Славгороде. Место, где фашисты расстреляли 91 человека, установили во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа по документам и воспоминаниям очевидцев. На месте также были найдены гильзы, патроны, элементы одежды.

За годы военного лихолетья только в Славгородском районе были убиты более 2 тыс. мирных жителей. Эти истории и сейчас хранятся в семьях потомков.

В этом же районе дали старт масштабной поисковой экспедиции "Сожский рубеж- 2024". На протяжении недели военные совместно с активистами историко-патриотического клуба "Виккру" проведут раскопки на местах ожесточенных боев Великой Отечественной. Также будут охвачены Осиповичский, Шкловский, Горецкий и Могилевский районы.

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