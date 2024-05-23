Останки мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в городском парке в Славгороде. Место, где фашисты расстреляли 91 человека, установили во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа по документам и воспоминаниям очевидцев. На месте также были найдены гильзы, патроны, элементы одежды.

За годы военного лихолетья только в Славгородском районе были убиты более 2 тыс. мирных жителей. Эти истории и сейчас хранятся в семьях потомков.