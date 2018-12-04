Останки погибшего в Беларуси красноармейца переданы в Россию

Российским поисковикам переданы останки красноармейца Степана Бордычева, погибшего в июле 41-го во время героической обороны Могилева. Место захоронения найдено в октябре бойцами 52-го спецбатальона совместно с членами клуба "Виккру". В медальоне, которые обычно носили при себе воины, была лишь записка с указанием места жительства родных. Волонтерам удалось установить имя и фамилию бойца. Церемония передачи останков прошла в музее колледжа имени Орловского в Буйничах.