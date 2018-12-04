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Останки погибшего в Беларуси красноармейца переданы в Россию

Российским поисковикам переданы останки красноармейца Степана Бордычева, погибшего в июле 41-го во время героической обороны Могилева. Место захоронения найдено в октябре бойцами 52-го спецбатальона совместно с членами клуба "Виккру". В медальоне, которые обычно носили при себе воины, была лишь записка с указанием места жительства родных. Волонтерам удалось установить имя и фамилию бойца. Церемония передачи останков прошла в музее колледжа имени Орловского в Буйничах.

Стало известно имя еще одного погибшего в годы Великой Отечественной. Это уроженец Черниговской области Иван Рубан. Его останки и медальон обнаружены в Могилевском районе.

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