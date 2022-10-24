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Останки солдат Русской императорской армии с почестями перезахоронили в Поставском районе

Чтим память павших солдат. Останки девятнадцати воинов Русской императорской армии с почестями перезахоронили в Поставском районе. Их удалось поднять во время поисковых работ в сентябре. В июле 1914 года началась Первая мировая война, и уже осенью 1915-го фронт стоял на поставской земле. И спустя столетие на территории района сохранились окопы, траншеи, железобетонные укрепления. Поисково-исследовательская работа продолжается.

На Поставщине есть несколько захоронений Первой мировой войны, которые обозначены, приняты на государственный учет. Еще предстоит большая работа, чтобы все остальные восстановить.
Александр Кузнецов, учитель истории Поставской гимназии, участник поискового отряда "Разведчики воинской славы"
В Год исторической памяти правильно вспоминать про все войны, не только про Великую Отечественную. Чтим память павших воинов, которые здесь погибли.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина"

События вековой давности воссоздали реконструкторы. На линии укрепления "Поставская высота" вблизи деревни Дуки гостям продемонстрировали один из фрагментов сражения Первой мировой войны.

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