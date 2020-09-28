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Остановиться, взяться за экономику и развивать страну, советуют эксперты из Латвии
В преддверии мирового кризиса попытка «раскачать лодку» белорусам может обойтись очень дорого. Остановиться, взяться за экономику и развивать страну, советуют эксперты из Латвии.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер «Партии центра» (Латвия): "Кто выиграл в этом противостоянии, однозначно видно, то есть протестное движение абсолютно безнадежно. Там просто по инерции отрабатываются некоторые иностранные инвестиции. Как бы там ни было, но то, как сейчас живет Беларусь, если вы сравните, скажем, например, с той же даже Украиной до майдана и после майдана, то, я не думаю, что те, кто хотели майдана, зная последствия, хотели бы это повторить. Насколько сейчас я посчитал последние месяцы о том, какое социальное обеспечение имеют белорусские рабочие, у нас о таком можно только мечтать. В ситуации, когда в мире начинается мировой экономический кризис, разрушать свою экономику, разрушать свои предприятия - это, если мягко и дипломатично выразиться, просто глупость, а со стороны иностранцев - это просто диверсия".
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