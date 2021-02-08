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Оставаться нацией и сберечь свои ценности

Объединенные однойисторией, общими традициями, чувством сплоченности и солидарности. Пропитанныеобщим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться нацией и сберечь своиценности - белорусы (видео).

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