Оставил карьеру и быт: почему преподавателю из Латвии пришлось начать новую жизнь в Полоцке

Шесть лет назад старший преподаватель Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, герой "Актуального интервью" Аркадий Ларионов (гражданин Латвии) круто изменил свою жизнь - оставил благоустроенный быт, карьеру и переехали в Беларусь.

Собеседник признался, что в его возрасте нужно принимать решение о переезде осознанно. Причин для смены страны было несколько, но в первую очередь, политическая атмосфера Латвии и решения на государственном уровне, которые вызывали личную неудовлетворенность.

"Большинство уезжающих из Латвии стремятся на Запад, но, по моему мнению, мы там никогда не будем своими. В большинстве случаев люди работают на тяжелой физической работе, поэтому выехать на Запад я не рассматривал. Моя мама и бабушка белоруски, к тому же Беларусь - стабильная страна, где есть порядок, хорошая инфраструктура, и русский язык мой родной, поэтому мне не надо было адаптироваться. Я полностью себя ощущаю комфортно и чувствую себя в своей среде", - поделился старший преподаватель ПГУ им. Е. Полоцкой.

Аркадий Ларионов

По прибытии в Беларусь мужчина первым делом обратился в университет с просьбой и желанием продолжить свою 20-летнюю преподавательскую деятельность, и Аркадия Ларионова приняли в университете как родного.

По словам гостя интервью, в Латвии идет четкое разделение на своих и не своих, а русскоязычные СМИ, как и в целом русскоязычная среда, "выдавливаются из информационного пространства в стране".

Факт В Латвии 40 % людей считали русский язык родным. Рига являлась наполовину русскоязычным городом, а в Даугавпилсе русскоязычные составляли 85 %.

"В Беларуси мне предоставил все возможности. Мне необходимо было зарекомендовать, проявить себя, создать репутацию. Это большая ответственность давать новому человеку место работы, связанное с людьми, образованием. В Беларуси уровень образования очень высок, высокие требования к студентам, для поступления. Здесь квалифицированные преподаватели. Об этом можно судить по выпускникам университета, работающим во всех структурах, включая государственные органы", - заметил Аркадий Ларионов.

Главное фото: sb.by