Оставил карточку в банкомате, а через день минус 200 рублей со счета

Свет на финансовую утечку пролили записи с камер видеонаблюдения. Когда владелец "пластика" ушел, рядом оказалась 62-летняя минчанка. Она забрала карточку и прошлась с ней по магазинам за продуктами, причем дважды. Женщину милиционеры нашли.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Милиция напоминает: если вы нашли чужую карточку, отнесите ее в банк, не оставляйте чужое платежное средство ждать хозяина на видном месте и тем более не совершайте с его помощью покупки.