"Оставить в покое Беларусь". Патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и США

Глядя на таких персонажей и на то, что происходит, заканчивается терпение и у адекватных белорусов. Которые законными методами все громче высказывают свою позицию. На этой неделе мы видели довольно необычную для нашей страны картину: пикеты у зданий дипломатических миссий.



В разных городах патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и США. Призыв простой и понятный: оставить в покое Беларусь. Те, кто живут двойными стандартами, не должны диктовать условия суверенной и независимой стране. А тем более рассказывать нам о наших героях и навязывать свою трактовку истории.



Это кадры, снятые у генконсульства Литвы в Гродно... Собравшиеся требовали уважать их выбор! Мы готовы поддерживать добрососедские отношения со всеми без исключения государствами, но диктовать свои условия - не стоит.



В Бресте в руках участников пикета возле генконсульства Польши - плакаты с надписями "Бурый - преступник". Таким образом жители города выразили свое несогласие с героизацией преступного отряда Бурого. Эти каратели убили 79 этнических белорусов, сожгли 5 деревень.



Хватит вмешиваться во внутренние дела нашей страны! С таким требованием вышли неравнодушные белорусы в Минске. У литовского посольства случился красноречивый эпизод. К людям, которые стояли под государственными флагами, вышел сотрудник дипмиссии и начал снимать происходящее на мобильный телефон. Наш коллега - журналист RT - поговорил с этим человеком. А потом прокомментировал этот момент в одном из наших эфиров. Давайте посмотрим.



