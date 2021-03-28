3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Оставить в покое Беларусь". Патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и США
Глядя на таких персонажей и на то, что происходит, заканчивается терпение и у адекватных белорусов. Которые законными методами все громче высказывают свою позицию. На этой неделе мы видели довольно необычную для нашей страны картину: пикеты у зданий дипломатических миссий.
В разных городах патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и США. Призыв простой и понятный: оставить в покое Беларусь. Те, кто живут двойными стандартами, не должны диктовать условия суверенной и независимой стране. А тем более рассказывать нам о наших героях и навязывать свою трактовку истории.
Это кадры, снятые у генконсульства Литвы в Гродно... Собравшиеся требовали уважать их выбор! Мы готовы поддерживать добрососедские отношения со всеми без исключения государствами, но диктовать свои условия - не стоит.
В Бресте в руках участников пикета возле генконсульства Польши - плакаты с надписями "Бурый - преступник". Таким образом жители города выразили свое несогласие с героизацией преступного отряда Бурого. Эти каратели убили 79 этнических белорусов, сожгли 5 деревень.
Хватит вмешиваться во внутренние дела нашей страны! С таким требованием вышли неравнодушные белорусы в Минске. У литовского посольства случился красноречивый эпизод. К людям, которые стояли под государственными флагами, вышел сотрудник дипмиссии и начал снимать происходящее на мобильный телефон. Наш коллега - журналист RT - поговорил с этим человеком. А потом прокомментировал этот момент в одном из наших эфиров. Давайте посмотрим.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов