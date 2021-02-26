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"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Единый день безопасности дорожного движения

"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Под таким девизом проходит Единый день безопасности дорожного движения. Все мероприятия Госавтоинспекции направлены сегодня на профилактику таких происшествий. Привлекают к теме безопасного поведения не только автолюбителей, но и маленьких участников дорожного движения. В столичной школе в рамках акции организовали выставку детских работ, стенгазет и плакатов по профилактике дорожного травматизма.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места происшествия предусмотрена ответственность, и призывает водителей транспортных средств быть взаимовежливыми на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

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