"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Единый день безопасности дорожного движения

"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Под таким девизом проходит Единый день безопасности дорожного движения. Все мероприятия Госавтоинспекции направлены сегодня на профилактику таких происшествий. Привлекают к теме безопасного поведения не только автолюбителей, но и маленьких участников дорожного движения. В столичной школе в рамках акции организовали выставку детских работ, стенгазет и плакатов по профилактике дорожного травматизма.