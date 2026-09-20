Осторожно, хищник рядом: белорусы стали чаще замечать медведей

Краткий пересказ от ИИ

Белорусы стали чаще замечать диких животных вне леса. За 8 месяцев года в стране зафиксировано свыше 3,5 тыс. ДТП с участием зверей. Это на 7 % больше, чем годом ранее. Основная часть аварий приходится на лосей и косуль.

Но есть факт, который беспокоит больше всего: под колеса авто чаще стали попадать медведи. В стране растет количество косолапых.

Чуть больше месяца назад Илья Шишканов переехал в деревню Холхолица Борисовского района и вдохнул жизнь в пустующий дом, где когда-то жила бабушка и прошло его детство. Мужчина вдохновляется знакомым пейзажем, собирает яблоки и приводит в порядок территорию. Но делит ее теперь не только с дачниками.

"Проснулся, выглянул в окошко - а у меня во дворе косуля и двое косулят, - рассказывает Илья. - Где-то недели две назад позвонил друг. Я вышел в коридорчик, чтобы с ним поговорить. В детстве я здесь часто рано просыпался и смотрел, как всходит солнце. Здесь красивый лес и закат. Вижу - между двумя деревьями на задние лапы встал медведь. Эта махина… Если представить: я ростом 172 см был бы ему примерно по грудную клетку. Схватил доску, выскочил из коридора. Там у меня стоит холодильник. Я этой доской со всей силы ударил по холодильнику - раздался такой хороший хлопок. Мишка, видимо, понял, что ему здесь не рады, встал на четыре лапы и спокойно ушел".

В Борисовском районе нередко можно встретить следы обитания самого крупного хищника Беларуси - бурого медведя. И если в 2025 году особей здесь насчитывалось около 150, то в этом уже около 200. Местные жители признаются: в лес страшно ходить.

Основная часть территории Веселовского сельсовета покрыта лесами. В составе 20 населенных пунктов, где проживает около 1700 человек. А с июня в местную администрацию начали поступать обращения.

Светлана Карповская, председатель Веселовского сельского исполкома: "Поступало несколько обращений из населенных пунктов. Жители деревень Холхолица, Малая Тростяница, Ляховка и Крацевичи видели медведей. И наши механизаторы тоже говорили, что выходили медведи на поля, видели следы и самого медведя. К технике хищники близко не подходили. То есть зверь выходил, поднимался, видел технику, видел движение транспорта и уходил в чащу".

По данным 2025 года, в Беларуси насчитывается около 1280 медведей. За 14 лет численность выросла в 10 раз. На Витебский регион приходится около 70 % популяции. Остальная часть косолапых "оформила прописку" в Минской и Могилевской областях.

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов: "Учет медведя у нас налажен в основном по следам жизнедеятельности медведя. Наиболее достоверный, поскольку идет измерение так называемого паспорта медведя - его лап. Они достаточно индивидуальны с точки зрения размеров. А взрослые медведи избегают, как правило, заходить на территорию там, где есть доминантный самец. Это тоже является одним из принципов подсчета их. Учет происходит весной. И на основании этого учета составляется план изъятия".

Чтобы регулировать численность, впервые в истории Беларуси в 2025 году была открыта охота на медведя. Добыто около 40 особей. Но животное находится в Красной книге, поэтому изъятие разрешено на конкретных территориях и строго регулируется планом управления популяцией.

В Беларуси действительно становится больше медведей, но это не локальная особенность. Такая тенденция характерна для всей Евразии. Звери возвращаются на пустующие территории, численность растет от Камчатки до Кавказа. Становится больше пищевых отходов из-за развития туризма, хищники привыкают к человеческим запахам.

В Беларуси рост популяции происходит за счет охраны угодий, увеличения числа копытных и развития сельского хозяйства. Кроме того, сегодня чаще наблюдаем животных из-за сезонного фактора и соцсетей. Контент уходит в массы, и спустя несколько дней об этом будто говорят все.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси: "Медведи, которые выходят к человеку, - это молодые животные, которые были отогнаны самками в преддверии появления нового потомства. То есть эти медведи еще не заняли какую-то собственную территорию. По времени это как раз конец весны - начало лета. А старые самцы наиболее агрессивны в это время, потому что у них в конце мая - в июне проходит гон. Сейчас у медведей период нагула, они активно нагуливают жир перед тем как впасть в спячку, поэтому они активно кормятся. Где происходит сбор кукурузы, там могут быть медведи. Но они не агрессивны и в данном случае опасности не представляют".

Несмотря на то что в Беларуси официально случаев нападения медведя на человека не зарегистрировано (белорусский бурый относится к европейскому подвиду и не агрессивен в отличие от сибирского, камчатского или американского медведя-гризли), стоит помнить о базовых правилах безопасности. В черте населенного пункта при встрече с диким раненым или больным животным советуют звонить по номерам 101, 102 или 112. Если встреча произошла во время лесных прогулок или сбора грибов, нужно говорить с медведем спокойным тоном и не пытаться его покормить. Если животное демонстрирует агрессию, можно визуально увеличить свой размер, поднять руки или расстегнуть верхнюю одежду. Кроме того, стойка на задние лапы не всегда признак нападения. Часто животное хочет понять, кто перед ним.

Виталий Микуленок, председатель Борисовской межрайонной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов: "В том случае, если, например, человек встретил медведя метрах в 50-100 и видит, что зверь его заметил, главное не делать резких движений и не пытаться его напугать. Не поворачиваться спиной и постараться спокойно уйти".

Но лучшее, что может сделать человек, не кормить дикое животное и помнить: лес - это живой мир, где действуют свои законы.