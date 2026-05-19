Осторожно, мошенники: как не попасться на крючок злоумышленников

В Минске установили очередных пособников телефонных мошенников. Они заключены под стражу.

Схема, которую использовали злоумышленники, давно известна и не нова. Они звонят и пишут жертвам от имени должностных лиц. Различными ухищрениями они овладевают данными банковских карт либо вынуждают доверчивых граждан срочно взять кредит и обналичить средства. На финальном этапе в игру вступают курьеры-обнальщики.

В октябре 2025 года молодые люди нашли в интернете якобы высокооплачиваемую вакансию. Из требований: приехать в Минск и несколько раз снять деньги в различных банкоматах. Самый важный пункт - строгая конспирация: неприметная одежда, частая смена места жительства и сим-карт, новые учетные записи. Обвиняемые изначально знали о происхождении денежных средств и противоправности такой деятельности, но желали легко заработать.

Кураторы передавали обвиняемым реквизиты банковских карт, указывали, в каком банкомате и в какое время необходимо снять деньги потерпевших - жертв мошенников, которые под предлогом декларирования или защиты своих финансов отдавали сбережения аферистам. Но все тайное со временем становится явным для правоохранителей.

Дмитрий Корбут, старший следователь управления цифрового развития предварительного следствия УСК по городу Минску:

"Во взаимодействии с органом дознания при проведении неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий фигуранты были установлены и задержаны. Мужчинам предъявлены обвинения по ч. 4 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь: "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет".