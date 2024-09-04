Осторожно, фейк! Якобы от КГБ приходят письма с требованием разместить ссылки на ведомственный сайт, канал и бот

В исполкомы и некоторые организации Минской области пришло "письмо" якобы от КГБ с требованием разместить ссылки на ведомственный сайт, канал и бот. На самом деле "документ" оказался ЦИПСОшным вбросом. Здесь и стилистика с оформлением совсем мимо, и регистрационный номер неправильный, и подпись Ивана Тертеля не такая.