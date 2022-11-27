Осторожно: гололедные травмы! Сотни белорусов уже обратились за медпомощью

Перепады температуры приводят к росту травматизма. Переломы, смещения, растяжения. Пополняют список и травмы, полученные во время зимних развлечений. Объем работы белорусских медиков увеличился вдвое.

О том, как уберечь себя от вынужденного похода в больницу и какие меры принимают коммунальные службы, расскажет Елизавета Синяк.

Поскользнулся, упал, очнулся - гипс!

Поскользнулся, упал, очнулся - гипс. Крылатое выражение, которое в такую погоду вспоминают практически все пациенты на приеме у травматолога. Неудачное приземление на спину может стоить повреждения позвоночника.

Врачи настаивают: торопиться вставать после падения не нужно. Сперва пошевелить руками, ногами, попросить прохожих помочь подняться. Стеснение в этом деле лишнее. Самые травмоопасные места в гололедицу - ступеньки подъездов, подземные переходы, остановки общественного транспорта. Медики напоминают: падение можно предотвратить.

Обувь должна быть устойчивая, на хорошей рифленой подошве. Одежда должна быть более свободной, не сковывающей движения при падении, чтобы человек мог как-то или сгруппироваться, или может быть как-то даже предотвратить падение, вытянув вперед руки сбалансировать. Андрей Ярошевич, врач приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии





Тюбинг: осторожно, опасность!

Кроме этого, медики констатируют: есть уже и первые травмы от популярной зимней забавы - катания на тюбинге. Ватрушка может набирать большую скорость, а вот торможение срабатывает не всегда. К тому же дети часто катаются на необорудованных горках, а там деревья, столбы и дорога.

Если при падении с тюбинга, при падении на гололеде, встав, ребенок не может сразу сделать полноценный вдох, это уже показания для того, чтобы родители обратились вместе с ним к врачу-травматологу. Андрей Ярошевич, врач приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии





Сейчас, когда в стране выпал снег, ледяную корку - даже самую тонкую - не сразу заметишь. Началась жаркая пора для коммунальных служб: чистят, посыпают. Только в Минске для содержания улично-дорожной сети в зимний период подготовлено более 700 единиц техники. Есть 7 площадок для временного складирования снега и один снегоплавильный пункт.

Техника начинает работать еще до заморозков. При необходимости составлен и круглосуточный график. Дороги посыпают тремя видами смесей. Самой эффективной считается песко-соляная.

Для контроля необходимых условий на дорогах в каждом регионе страны работает круглосуточная диспетчерская служба. Ежегодно из всех средств, выделенных на содержание дорог, более 40 % уходит именно на зимний период.





На МАЗ навешивается оборудование а-ля бункер, в него загружается реагент, которым мы посыпаем. И в соответствии с той температурой и длительностью движения, которая на данный момент имеется, водитель компьютеризировано на пульте выставляет нужный расход и производит обработку проезжей части или тротуара. Павел Субач, начальник участка ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"



