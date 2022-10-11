Осторожно! Мошенники!

Telegram-канал "ЖС Premium" информируето том, чтопо белорусским чатам рассылают фейк. Пишут про удары ракетами по Минску и жертвы. Предлагают перейти по ссылке. Ни в коем случае этого не делайте - у вас могут увести аккаунт и получить доступ к гаджетам.



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