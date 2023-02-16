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Осторожно, мошенники: в Минске трое мужчин лишились внушительных сумм

Внимание, фишинг! В Минске трое мужчин прошли по фальшивой ссылке и лишились внушительных сумм! Как потом пострадавшие рассказали в милиции, они хотели совершить платежи и установили приложение для этого. В браузере ввели «интернет-банкинг» и перешли по первой ссылке, которую выдало. Но именно она и оказалась поддельной. Спустя некоторое время с карты минчан были списаны четыре с половиной тысячи рублей. В милиции напоминают, что необходимо быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам. Хотя они зрительно очень схожи с оригинальными.

Необходимо посмотреть весь функционал сайта, чтобы были активны все вкладки, такие как координаты, в фишинговых - они не будут открываться
Дмитрий Шевелев, начальник отделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД Г. Минска


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Заслуженные награды

Милиционеры знают о таком виде обмана и пытаются противостоять аферистам. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью предпринимают все возможное, чтобы быть на шаг впереди интернет-мошенников.


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И сегодня те, кто показал в этом году наилучшие результаты в своей работе,получили награды из рук генерала. В Верхнем городе чествовали молодых сотрудников их наставники служб и руководство столичной милиции.

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