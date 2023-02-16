Осторожно, мошенники: в Минске трое мужчин лишились внушительных сумм

Внимание, фишинг! В Минске трое мужчин прошли по фальшивой ссылке и лишились внушительных сумм! Как потом пострадавшие рассказали в милиции, они хотели совершить платежи и установили приложение для этого. В браузере ввели «интернет-банкинг» и перешли по первой ссылке, которую выдало. Но именно она и оказалась поддельной. Спустя некоторое время с карты минчан были списаны четыре с половиной тысячи рублей. В милиции напоминают, что необходимо быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам. Хотя они зрительно очень схожи с оригинальными.