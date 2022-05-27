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"Острая, дерзкая, многим не нравится". Эйсмонт об авторской журналистике в Беларуси
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал сегодня журналистам о развитии тележурналистики на XIV Национальном телевизионном конкурсе "Телевершина", сообщает БелТА.
"Пять лет назад мы по собственной инициативе приостановили этот конкурс, как нам казалось, на один год. Хотелось что-то изменить, пересмотреть правила, номинации. Пора было возвращать "Телевершину". У людей есть потребность, у нас нет таких телевизионных, корпоративных мероприятий, а они должны быть в любой стране", - рассказал Иван Эйсмонт.
Как отметил председатель Белтелерадиокомпании, в стране появилось много новых, ярких журналистов, авторов, хороших проектов. "За кого голосует телезритель, мы видим по системе телеизмерений, статистике в интернете. Я скажу банальную вещь: у нас появилась авторская журналистика. Она острая, дерзкая, многим не нравится. Есть журналистика фактов и мнений, в последней человек имеет право высказывать свою точку зрения в своем видео-, радиоблоге. В этой категории появилось много интересных ребят", - сказал он.
"Честно скажу, хочется заниматься просто журналистикой. К сожалению, в последние годы занимаемся информационным противостоянием. Но не мы это начали. До 2020 года мы были достаточно лояльны в эфире, не настолько дерзки, агрессивны, однако нам пришлось перестроиться", - добавил Иван Эйсмонт.
Министерство информации 6 мая объявило старт приема заявок на ХIV Национальный телевизионный конкурс "Телевершина". Они принимались до 17 мая. Всего на конкурс поступило 224 заявки, из региональных СМИ - 107.
Конкурс является открытым. Организаторами выступают Министерство информации, Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, ЗАО "Второй национальный телеканал" и ЗАО "Столичное телевидение". В последний раз "Телевершина" проходила в 2017 году.
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