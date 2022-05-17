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Острошицко-Городокская и Боровлянская средняя школа № 2 стали лучшими учреждениями образования

Острошицко-Городокская и Боровлянская средняя школа № 2 стали лучшими учреждениями образования по военно-патриотическому воспитанию молодежи в центральном регионе. Итоги подвели на семинаре-практикуме, который прошел на базе армейской части 3310. Участники встречи также обсудили будущие проекты в этом направлении, в частности, возможность создания регионального кластера по патриотическому воспитанию.

Интересно узнавать больше нового о своей Родине и делать добро для людей, для своей страны. Мне действительно нравится обучение в этом классе.
Виктория Шайкина, ученица Мачулищанской средней школы
В этом году нам выпала почетная миссия участвовать в Минске в мероприятии "Шествие поколений", приуроченном ко Дню Победы.
Ян Захаревский, ученик СШ № 14 г. Молодечно
Эта такая комплексная вещь, которая и ранее реализовывалась в системе дополнительного образования детей и молодежи в наших центрах. Но здесь все на ином, качественном, уровне.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси
Процесс формирования патриота не начинается в какое-то время и не заканчивается. Это ежедневные работы.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома

20 детей в торжественной обстановке пополнили ряды военно-патриотического лагеря "Доблесть". Для них прошли практические занятия по строевой подготовке и тематическая викторина.