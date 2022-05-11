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Островенской детскому саду - средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Константина Абазовского
Повод для гордости на примерах патриотизма. Островенской детскому саду - средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Константина Абазовского. Для сельской школы это событие стало большим праздником. Летчик-штурмовик лейтенант Абазовский - уроженец Бешенковичского района. В ряды Красной армии призван в 1940 году. Спустя три года окончил Ульяновское военное авиационное училище, участвовал в боях за Северный Кавказ, Крым, Прибалтику. В его послужном списке более сотни боевых вылетов и десятки единиц уничтоженной вражеской техники.
Присвоение имени героя увековечит память о нем, во-первых. Во-вторых, будет развивать в детях сознательность, самосознательность историческую. Будет интересна данная тематика.
Мы понимаем, что мы последнее поколение, которое видит ветеранов Великой Отечественной войны живыми. И в нашей школе формируют патриотическое мировоззрение. Как только потеплело, мы с ребятами и учениками отправились убирать памятники. Недавно мы посетили Хатынь, а также в Минске Музей Великой Отечественной войны.
На торжественной линейке цветы к мемориальной доске Константину Абазовскому возложили представители местной власти, общественных организаций, педагоги и школьники, а также родственники героя.
Рада, что именно в Год исторической памяти проходит это мероприятия. Всем военным, мирным людям нашим хочется пожелать здоровья, мирного неба и добра.
Присвоение школам имен героев Великой Отечественной войны - добрая традиция. В Витебской области патриотический марафон поддержали уже свыше полусотни учреждений образования.
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