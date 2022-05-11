Островенской детскому саду - средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Константина Абазовского

Мы понимаем, что мы последнее поколение, которое видит ветеранов Великой Отечественной войны живыми. И в нашей школе формируют патриотическое мировоззрение. Как только потеплело, мы с ребятами и учениками отправились убирать памятники. Недавно мы посетили Хатынь, а также в Минске Музей Великой Отечественной войны.

Екатерина Лаппо, ученица Островенской детского сада - средней школы имени К. А. Абазовского