Островец отмечает День города

Как бы ни пытались сжать санкционные тиски, Беларусь продолжает развиваться, пусть и в условиях экономического прессинга, но собственными решениями, как бы тому ни противились соседи. Накануне Президент Беларуси дал старт новому горно-обогатительному комплексу в Петрикове. А это возможности для развития нашей экономики, новые рабочие места, возведенные жилые кварталы и новая социальная инфраструктура. Примеров успешного развития моногородов в Беларуси достаточно. Сегодня самый молодой город страны Островец отмечает девятую годовщину со дня образования. Буквально на глазах своих жителей атомград прирастает новыми жилыми и социальными объектами, развивается спортивная и городская инфраструктура. Темпам застройки может позавидовать даже областной центр, так же, как и численному приросту населения. На первый взгляд, созданы все условия для работы, жизни, отдыха. Так ли это на самом деле? Узнала Юлия Рубцова.

Островец один из немногих белорусских городов, который может похвастаться ежегодным значительным приростом населения. Сегодня здесь проживают чуть более 14 тысяч человек. Это почти вдвое больше чем в 2012, когда бывшему поселку присвоили статус города. Не удивительно, что в таких условиях приоритетом остается жилищное строительство.

Островец - город, в котором хочется жить

С начала реализации крупнейшего энергетического проекта Союзного государства - строительства атомной электростанции Островец прирос тремя новыми микрорайонами. Ключи от квартир получили более 4 тысяч семей. Ольга и Вадим Ярмонтовичи заехали в арендную трешку с появлением второго ребенка. Глава семьи уже три года в атомной энергетике. Здесь не только нашел высокооплачиваемую работу, но и создал семью.

Ставка на развитие социальной сферы

Крепчает и сфера здравоохранения. С 2020 года жителям Островца доступна высокотехнологичная медпомощь. Ее, кстати, раньше могли получить лишь в областном центре. Компьютерная томография, МРТ и другая диагностика. Межрегиональный центр открыт почти для десятка близлежащих районов.













В пик пандемии больница стала межрегиональным ковидным госпиталем. Открыли и собственную ПЦР-лабораторию. Поддержку оказал инжиниринговый дивизион при содействии и поддержке госкорпорации "Росатом". Надо сказать, участие российских компаний атомной отрасли в регионе весьма ощутимо. Здесь уже реализовано 136 проектов.

Росатом реализовал в Островце 136 проектов

Безусловно, БелАЭС - основа экономики города. Вместе с тем, сегодня ставку делают не только на атомную энергетику. Перспективы в открытии новых производств, создании условий для бизнеса, инвесторов. Последние, к слову, проявляют не малый интерес к приграничному Островцу.













Девятую годовщину, как и положено молодому городу, атомград встречает креативно. С десяток развлекательных площадок объединил научно-конструктивный openair "Открытие". Здесь и эффектные научные шоу, и красочные арт-постановки, и интерактивные инженерные эксперименты.