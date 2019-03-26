Острый дорожный вопрос в городском поселке Прилуки

Остро на повестке стоит дорожный вопрос, особенно с приходом весны. Тема актуальная и, конечно, волнует большинство белорусов. Вопросы качества дорожного покрытия поднимались и во время "Большого разговора с Президентом". С этой проблемой к Главе государства обратилось значительное количество граждан. Ведь, когда местные структуры бездействуют - в поисках решений людям приходится выходить на самые разные уровни. Сегодня мы рассмотрим один из частных случаев - жителей городского поселка Прилуки. Туда отправилась наша съемочная группа.



Рассказывает Ян Пашкевич.



Торчащие из земли электропровода, трубы, камни - такой идеальный оборонный вал оценил бы любой средневековый инженер. Однако вернемся в век 21-й - горные ступени здесь проложили жители местных домов. Обойти вдоль дороги земельный вал пока нереально - вода размыла обочину вдоль шоссе.



И это не единственная стратегическая точка в Прилуках - местные жители даже разработали план спасательной операции.



Еще одна цепь оборонительных сооружений образовалась у подножия вала - здесь уже водяной ров, особенно в дождливую погоду. На этом месте перед зимой меняли коммуникации, а потому, чтобы следовать по маршруту карты, нам придется еще не раз включить режим внедорожника.