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Острый дорожный вопрос в городском поселке Прилуки
Остро на повестке стоит дорожный вопрос, особенно с приходом весны. Тема актуальная и, конечно, волнует большинство белорусов. Вопросы качества дорожного покрытия поднимались и во время "Большого разговора с Президентом". С этой проблемой к Главе государства обратилось значительное количество граждан. Ведь, когда местные структуры бездействуют - в поисках решений людям приходится выходить на самые разные уровни. Сегодня мы рассмотрим один из частных случаев - жителей городского поселка Прилуки. Туда отправилась наша съемочная группа.
Рассказывает Ян Пашкевич.
Торчащие из земли электропровода, трубы, камни - такой идеальный оборонный вал оценил бы любой средневековый инженер. Однако вернемся в век 21-й - горные ступени здесь проложили жители местных домов. Обойти вдоль дороги земельный вал пока нереально - вода размыла обочину вдоль шоссе.
И это не единственная стратегическая точка в Прилуках - местные жители даже разработали план спасательной операции.
Еще одна цепь оборонительных сооружений образовалась у подножия вала - здесь уже водяной ров, особенно в дождливую погоду. На этом месте перед зимой меняли коммуникации, а потому, чтобы следовать по маршруту карты, нам придется еще не раз включить режим внедорожника.
Однако в таком водовороте неудобств жители будут оставаться недолго - совсем скоро местные "прогульные пруды" планируют навсегда осушить.
Перекрыть же горную тропу ответственные службы пытались предупреждающими табличками - не сработало. Оградить детскую площадку от песочной лавины планируют опорной стеной во время обустройства пешеходных зон по всему поселку. А вот опасные "ископаемые" - вновь спрячут под землю в ближайшее время.
Таким образом Прилуки оказались не готовы к такому гиперактивному росту многоквартирных домов - не все коммуникации справляются с возросшим трафиком. Разработать проект обновления поселка планируют в этом году. Тогда и станет понятно, как пройдет перезагрузка от большой перегрузки.
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