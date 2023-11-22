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Оступился, упал и не успел подняться: в Минске под колесами скоростного поезда погиб мужчина
Минский отдел внутренних дел на транспорте проводит проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Вчера, 21 ноября, поздно вечером 66-летний минчанин находился на перроне станции "Степянка". Пенсионер стоял близко к краю платформы, оступился и упал спиной на рельсы прямо перед идущим скоростным составом. Мужчина попытался встать, однако не успел, в результате чего на него был совершен наезд. Минчанин погиб.
По информации милиции, за год в Минске произошло семь наездов поезда на людей, четыре из них с летальным исходом.
В связи с трагедией милиция напоминает: не следует стоять близко к краю платформы, даже если поезд находится далеко от перрона, возле ж/д путей необходимо спешиваться и вести велосипеды (самокаты, другие СПМ) в руках, переходя пути, пешеходы должны снимать наушники и иную гарнитуру, выключать музыку, для перехода через ж/д полотно следует пользоваться настилами и оборудованными переходами, нельзя перебегать дорогу перед идущим составом. Опасно нахождение на станции в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Многотонный состав нельзя остановить за секунды, поэтому рядом с железной дорогой необходимо быть вдвойне внимательными, предупредили в милиции.
Скриншот видео из Telegram-канала "Милиция Минска"
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